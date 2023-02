STORY: In der US-amerikanischen Kleinstadt Arkabutla im Bundesstaat Mississippi hat am Freitag ein Angreifer mehrere Menschen getötet, darunter auch seine Ex-Frau, bevor er von Sicherheitskräften festgenommen werden konnte. Ein Augenzeuge berichtet: Ethan Cash, Augenzeuge: "Ich rannte in den Laden und vergewisserte mich, dass es allen gut ging. Ich wollte schon auf den Kerl schießen, als er wegfuhr. Aber ich wusste nicht genau, ob er es war und ich wollte niemanden verletzen. Also habe ich das den Polizisten überlassen. Das ist ja sowieso ihr Job." Der Täter tötete insgesamt sechs Menschen an drei Orten, unter anderem in dem Laden einer Tankstelle. Die Behörden nahmen den Verdächtigen in der Nähe seines Hauses fest, wo sie weitere Leichen fanden. Präsident Joe Biden verurteilte die tödlichen Angriffe und forderte bessere Waffenkontrollen. Er und seine Frau würden um die sechs in Mississippi getöteten Personen trauern, wie so oft bei ähnlichen Fällen in den USA.

