STORY: Am Tag nach der Naturkatastrophe ist das Ausmaß der Zerstörung durch einen Tornado im US-Bundesstaat Mississippi deutlich geworden. Luftaufnahmen zeigen eine Schneise der Verwüstung, die der Wirbelsturm in der Nacht zu Samstag hinterlassen hat. Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen rund zwei Dutzend Menschen allein in Mississippi ums Leben. Aber auch im angrenzenden US-Bundesstaat Alabama habe es Opfer gegeben. Hunderte Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. Laut den Meteorologen hat der Tornado innerhalb einer Stunde über eine Strecke von rund 270 Kilometer für Verwüstungen gesorgt. US-Präsident Joe Biden hat Bundeshilfen zugesagt, um die zerstörten Regionen wiederaufzubauen. Doch ganz vorbei ist es noch nicht. Denn für Sonntag hat der Wetterdienst vor weiteren schweren Gewittern mit Hagelkörnern gewarnt. Auch weitere Tornados und Windböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 110 km/h könnten möglich sein.

