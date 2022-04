STORY: In Pakistan spitzt sich die Regierungskrise zu. Der stellvertretende Parlamentspräsident stoppte am Sonntag ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Imran Khan. Die geplante Abstimmung verstoße gegen die Verfassung, erklärte er. Khan selbst erklärte im Fernsehen, er habe den Präsidenten um die Auflösung des Parlaments gebeten. Er rief die Bevölkerung dazu auf, sich auf vorgezogene Neuwahlen vorzubereiten. Die Opposition kündigte unterdessen einen Eil-Antrag beim Verfassungsgericht gegen die Absetzung des Misstrauensvotums an. Der 69-Jährige Khan sieht sich in Pakistan wachsender Kritik wegen der wirtschaftlichen Lage ausgesetzt. Kahn hatte zuletzt den USA vorgeworfen, seinen Sturz zu wollen. Er sprach von einer ausländischen Verschwörung, durch die er entmachtet werden sollte. Nach den Äußerungen kam es zu anti-amerikanischen Protesten. Die Regierung in Washington hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Politische Beobachter erklärten, Khan sei 2018 mit Unterstützung des in Pakistan sehr mächtigen Militärs zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Später habe er die Gunst der Generäle wegen verschiedener Streitigkeiten verloren. Khan bestreitet, jemals vom Militär gefördert worden zu sein.

