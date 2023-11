Video Missy Elliott erste Rapperin in der „Rock and Roll Hall of Fame“

Die US-Musikerin Missy Elliott ist am Freitag als erste Rapperin in die „Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen worden. Missy Elliott war einer der ersten weiblichen Superstars in der Hip-Hop Szene. 1997 machte sie mit ihrem Debütalbum "Supa Dupa Fly" und ihren Rap-Stil auf sich aufmerksam. Als Produzentin und Labelchefin wird sie als Wegbereiterin für Frauen in der Musikindustrie angesehen. „Das ist so weit außerhalb der Erreichbaren, wenn man in der Hip-Hop-Welt zuhause ist. Das ich hier stehen darf bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank." Neben Missy Elliott wurden 12 weitere Musiker und Bands in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Darunter Country-Urgestein Willie Nelson, die britische Sängerin Kate Bush, Rage Against the Machine, Sheryl Crow, Chaka Khan und posthum George Michael. Die Rock and Roll Hall of Fame nimmt jedes Jahr neue Mitglieder auf. Mehr als 1.000 Künstler, Fans und Fachleute aus der Musikbranche wählen dazu ihre Favoriten aus einer Gruppe von Nominierten.