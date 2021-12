Skisaison-Start in Garmisch-Partenkirchen. Alles wie immer eigentlich, aber nur fast. Neben der FFP2-Maskenpflicht in vielen Bereichen gilt rund um die Piste die 2G-Regel. Für viele Ski-Fahrer ist das OK. "Dem Skigebiet hilft es auf jeden Fall. Ich glaube, dass es rein organisatorisch echt schwierig geworden wäre mit 2G+ und dementsprechend vielleicht ganz ausgefallen wäre. Und irgendwie sind ja alle, ob es Gastro ist oder die Skigebiete, ein bisschen gebeutelt vom letzten Jahr und von daher finde ich das schon gut." "Also ich freue mich natürlich, dass es losgeht und dass man Ski fahren kann. 2G-Regel denke ich ist kein Problem. Hoffe ich mal heute, dass es nicht weiter kontrolliert wird. So geht es gut." "Mir geht es hervorragend. Das ist der erste Tag auf Skiern in dieser Saison für mich und das 2G ist völlig in Ordnung. Man hat sich dran gewöhnt, finde ich." Und das Angebot wird gut angenommen, sagt Verena Altenhofen, die Sprecherin des Skigebiets Garmisch Classic. "Heute an einem Donnerstag den Saisonstart zu haben, ist relativ entspannt. Da können wir auch noch mal ein bisschen nachjustieren an Stellen, die noch nicht richtig passen. Da schauen wir uns jetzt heute und Morgen an und dann sind wir bereit für das erste Wochenende." Altenhofen appelliert an alle bei dem Hygienekonzept mit 2G und FFP2 wirklich mitzumachen, nur dann kommt man gut durch die Saison, sagt sie.

