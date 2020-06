Sie können auch anders: Während dieser Tage hierzulande die offizielle Corona-App in vieler Munde ist, hat die Elektronik-Firma "Phytec" einen anderen Weg gefunden, um mittels Möglichkeiten des Rückverfolgens von Abständen und Kontakten einen Beitrag zu leisten im Kampf gegen "Covid-19". Das Gerät wird hier, in Mainz, 'Distancer' genannt, also in etwa "Abstandswarner" oder "Abstandshalter". Es soll um den Hals getragen werden und vor allem in Arbeitsprozessen für den nötigen Abstand und die entsprechende Kontrolle sorgen. Es arbeitet statt mit Bluetooth auf der Basis der Ultra-Breitband-Technologie, wie Martin Podolszki sagt, leitender Entwickler bei "Phytec": O-Ton: "Wir bieten ein Auswertungs- Programm an, mit dem man genau rausfinden kann, welche Distanzer sich wie lange zu nahe gekommen sind. Das heißt, im Infektionsfall kann ich sehr genau sagen, welche Mitarbeiter eventuell in Betracht kommen, sich auch angesteckt zu haben und welche nicht. Das "Nicht" ist das Wichtige dabei. Das heißt, ich kann ganz gezielt auf einzelne Mitarbeiter zugehen und muss nicht eine ganze Schicht oder ganze Arbeitsbereiche in Quarantäne schicken und untersuchen lassen, sondern ich kann das ganz genau sagen." Die Erfindung soll laut Hersteller höchsten Datenschutzanforderungen genügen. Ein einfache Ausführung kostet etwa 110 Euro, eine Version mit Möglichkeiten des Rückverfolgens von Kontakten gibt es für rund 160 Euro.