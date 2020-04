Claudia Mohme und ihre Kolleginnen haben derzeit alle Hände voll zu tun. Die Lehrerinnen der Freiherr-vom-Stein-Realschule in Bonn rücken Möbel, messen die korrekten Abstände und markieren Tische und Böden mit Klebeband, um den Schülerinnen und Schülern das Abstandhalten zu erleichtern. Denn am Donnerstag wird der Unterricht wieder losgehen. Zwar hatten am Montag bereits in mehreren Bundesländern Abiturprüfungen stattgefunden, doch Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland, in dem Schulen und Berufskollege nach der Corona-Zwangspause für die Abschlussklassen geöffnet werden. Claudia Mohme beschreibt ihre Situation zurzeit so: "Also, es ist eine Riesen-Herausforderung, weil man sehr schnell auch in eine Verantwortung reinrutscht, dass man sagt: Ich habe jetzt die Verantwortung den Kindern gegenüber, aber die kann ich gar nicht gewährleisten. Ich kann nicht gewährleisten, dass die Kinder nicht irgendwas bekommen, sei es auf dem Schulweg, den wir nicht kontrollieren können, oder hier. Das, was wir tun können, bestmöglich, ist zu sagen: Wir versuchen alles mit den Hygieneregeln umzusetzen, und dann müssen wir sehen. Der erste Tag wird so ablaufen, dass wir den Kindern nur die Hygieneregeln erklären, fragen, wie es ihnen geht, wie sie mit Sorgen und Ängsten umgehen, und dann erst tatsächlich versuchen wir, mit dem Unterricht zu starten." Von den rund 550 Schülerinnen und Schülern bereiten sich derzeit 85 auf ihren Schulabschluss vor. Und denen soll eine gewisse Sicherheit geboten werden. Dazu gehören vor allem die Abstands- und Hygieneregeln. Dies sind alles kleine Schritte, die, während der noch anhaltenden Corona-Pandemie, in Deutschland zu einer gewissen neuen Normalität führen sollen.