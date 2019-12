Die Kultur ist in Gefahr - unter diesem Motto haben am Dienstag in Paris Kulturschaffende gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung demonstriert. Vor der Opera Garnier machten 30 Tänzerinnen mit einer Darbietung ihrer Künste auf sich aufmerksam. Begleitet wurden sie von Musikern des Orchestre de Paris. Einer der Tänzerinnen ist Heloise Jocqueviel. "Wir haben uns für diese kleine Darbietung entschieden, zusammen mit den Mitarbeitern der Oper, mit Technikern, Musikern, Bühnenarbeitern. Weil wir uns ja seit dem 5. Dezember im Streik befinden. Wir wenden uns damit gegen die Reform der Renten, die die Regierung umsetzen will. Aber es ist auch eine Geste der Versöhnung mit dem Publikum. Denn uns als Künstlern tut es Leid, dass in diesem Jahr Hunderte von Zuschauern auf die Weihnachtsaufführungen verzichten müssen." Seit Beginn der Streiks wurden alle Ballettvorführungen an den Häusern der Pariser Oper abgesagt. Viele Franzosen stemmen sich gegen die geplante Änderung des in Dutzende verschiedene Schemata unterteilten Rentensystems. Die Pensionen Angestellter im öffentlichen Dienst würden damit in Zukunft wohl magerer ausfallen. Staatspräsident Emmanuel Macron hält die aktuelle Handhabung für unfair, wie er sagt, und will ein Punktesystem einführen. Das Renteneintrittsalter liegt in Frankreich bei 62 Jahren, Angehörige vieler anderer Berufsgruppen dürfen sehr viel früher in den Ruhestand gehen. Auch das soll geändert werden. Tänzerin Heloise ist besorgt. "Es ist so: Wir fangen bereits mit acht Jahren mit unserer Ausbildung an. Es ist ein Hochleistungssport, weshalb wir nicht bis zum Alter von 64 arbeiten können. Mit 17 oder auch erst mit 20 kommen chronische Verletzungen und Verschleiß dazu und wenn man dann zwanzig Jahre professionell getanzt hat und 42 ist, leiden die meisten an Arthritis, Spannungsrissen, manche haben künstliche Hüftgelenke und müssen sich zahlreichen Operationen unterziehen. Mit 42 ist es sehr hart, das Level zu halten, mit 64 ganz unmöglich." Wer ein Leben lang so hart gearbeitet hat, müsse im Alter gut versorgt sein, findet Heloise. Die Pariser Oper hingegen muss zunächst mit Einbußen zurechtkommen. Nach eigenen Angaben gingen durch den Streik bisher rund 8 Millionen Euro an Eintrittsgeldern verloren. Auch die Schauspieler der Comédie Francaise, eines staatlichen Theaters mit einem in Frankreich unüblichen festen Ensemble, mit vielen bekannten Schauspielern in seinen Reihen, hat sich den Streiks angeschlossen.