Abheben in die Zukunft. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul startete am Mittwoch ein Flugtaxi. Ein Projekt der Stadtverwaltung und des Transportministeriums. Bei dem Demonstrationsflug blieb die Drohne den Angaben zufolge sieben Minuten in der Luft und legte autonom knapp zwei Kilometer zurück. In einer Höhe von 50 Metern. Passagiere waren keine an Bord, stattdessen Reissäcke. Es war die erste öffentliche Flugdemonstration eines Lufttaxis in Seoul. Für den Flug kam ein elektrisch angetriebenes Fluggerät des Typs EH 216 des chinesischen Herstellers EHang zum Einsatz. Mit einer erhöhten Luftmobilität will Südkorea den Verkehr auf der Straße entlasten. Die Stadtregierung von Seoul plant, ab 2023 bei Rettungseinsätzen der Feuerwehr Drohnen einzusetzen. Ab 2025 sollen kommerzielle Drohnen ihren Dienst über der Stadt aufnehmen.

