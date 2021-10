Vor Beginn des UN-Weltklimagipfel in Glasgow sind am Samstag Hunderte Klimaaktivisten in der schottischen Stadt eingetroffen, klimaschonend per Zug. Unter ihnen auch Greta Thunberg. Die Ikone der Bewegung Fridays for Future war über London nach Glasgow gereist. In der britischen Hauptstadt hatte sie in einem Interview mit der BBC beklagt, dass die Länder des globalen Südens, ärmere Länder, beim UN-Klimagipfel unterrepräsentiert seien. Schon an Bord eines Klimazuges, der in Amsterdam gestartet war, habe es die Gelegenheit gegeben, Verbindungen zu knüpfen, so dieser Reisende und Mitorganisator der Aktion "Rail to the COP", also Zug zum Klimagipfel. "Es waren viele junge Leute an Bord, aber auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter und Politiker. So hatten wir die Möglichkeit, etwa darüber zu sprechen, wie Transportmittel umweltfreundlicher gemacht werden können." In Glasgow treffen sich ab Sonntag und bis zum 12. November Zehntausende Delegierte, um Wege zu finden, um den Anstieg der globalen Erwärmung doch noch auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

