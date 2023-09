In Thüringen regiert eine Minderheitsregierung aus Linken, Grünen und SPD. Die oppositionelle CDU hatte am Donnerstag einen Antrag in den Landtag eingebracht, die Grunderwerbssteuer von 6,5 auf fünf Prozent zu senken, und diesen mit den Stimmen von FDP und AfD durchgebracht. Wie ist das zu bewerten? Passanten in Erfurt waren am Freitag geteilter Meinung.