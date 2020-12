Das Weihnachtsfest im Corona-Jahr: Wie können wir feiern? Wer darf kommen? Wo wird gefeiert und wie kommt man dorthin? In vielen Familien und Freundeskreisen dürften diese Fragen in den letzten Tagen und Wochen ausführlich besprochen worden sein. Am Berliner Hauptbahnhof scheinen die Reisenden am Tag vor Heiligabend trotzdem unbeschwert - „Was wir bisher gehört haben, von Enkelkindern, ist alles gut organisiert, es gibt genügend Züge, leer, Abstand, alles, alles gut." Erst am Dienstag hatte der Chef des Robert-Koch Instituts, Lothar Wieler, die Menschen dazu aufgerufen im kleinsten Kreis zu feiern und nicht zu reisen. „Also, wir fahren das erste Mal seit diesem Jahr erst wieder, und wir würden nicht fahren, wenn man uns nicht Mut gemacht hätte, das doch zu wagen." „Ja, ich sehe meine Eltern nur einmal im Jahr, an Weihnachten normalerweise, oder vielleicht, wenn die mal im Sommer herkommen. Deswegen war es mir schon wichtig nach Hause zu fahren, auf jeden Fall." „Der Hinweis ist durchaus valide und sollte auch durchaus ernst genommen werden, ich bin jetzt eine Woche vor Weihnachten nach Berlin gekommen, aus Bonn, originär, um auch genug Puffer zu haben, der Zug war auch fast komplett leer. Und jetzt machen wir halt in ganz kleiner Runde in Leipzig eine Weihnachtsfeier. Also das sind wirklich nur eine Handvoll Menschen, die da zusammenkommen, nicht so, wie wir es sonst gerne machen würden, da nehmen wir die Rücksicht. Also, wie immer, die Wahrheit liegt in der Mitte und wir gucken, dass das halt irgendwie passt." Die Bahn versucht die Fahrgäste darüber zu informieren, wie hoch die Auslastung eines Zuges wahrscheinlich sein wird. Das in diesem Jahr unvermeidliche Restrisiko hat zumindest den Reisenden in Berlin die Weihnachtslaune nicht verdorben. „Der Zug war leer, ich kann das nicht anders sagen, es ging zügig voran, ich bin froh. Mein Junge ist da bin ich auch froh, also, mir geht's gut. Danke." Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Züge zu Weihnachten wieder etwas voller werden. Das Unternehmen rechnet mit einer durchschnittlichen Auslastung von 35 bis 40 Prozent. In der Spitze seien aber auch um die 60 Prozent möglich, hieß es.

