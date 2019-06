Ein feiner Trick von Amir - er trägt das Trikot mit der Nummer 5. Amir ist ein geflüchteter Junge aus Afghanistan, seit einem Jahr in Deutschland, elf Jahre alt, und er möchte mal ein großer Fußballer werden. Amir sagt dazu dieser Tage in Berlin: O-Ton: "Fußball ist ein schöner Sport. Und ich mag gerne Sport, und am besten finde ich Fußball." Dass Amir in Berlin mit dem runden Leder spielen lernt und Spaß dabei hat, das macht auch Koutaiba Kassem-Manthey möglich. Er ist fast 60 Jahre jung, gebürtiger Berliner und in Syrien aufgewachsen. Hier trainiert er die Gruppe von geflüchteten Jugendlichen und macht sie soweit fit, dass sie in Turnieren gegen andere Mannschaften antreten können. O-Ton: "Meine Motivation ist, den Kindern Spaß zu vermitteln. Die haben alle Lust am Sport. Und mir geht es darum, dass die ihre letzten Jahre, diese schwierigen Jahre, die sie durch die Flucht und die Vertreibung und das ganze Chaos erlebt haben, so schnell wie möglich zu vergessen, wieder in die Normalität kommen, sich mit anderen Kindern zu messen, Freude am Leben zu haben, um auch den Start dann in das weitere schulische und später dann ins berufliche Leben zu vereinfachen." Ein Junge wie Amir scheint hier, abseits der Alltagsprobleme, regelrecht aufzublühen - und er sagt, er habe nur einen Wunsch: O-Ton: "Dass ich ein Fußballer werde, und nix mehr." Das wäre sicher ein Voll-Treffer - bis dahin muss allerdings noch vieles passen für Amir: Auf dem Platz und darüber hinaus.