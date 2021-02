Der Winter scheint schon fast vorbei zu sein. Die Pandemie hingegen ist noch in vollem Gange. In Düsseldorf hatte das Ordnungsamt am Sonntag daher viel zu tun, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu gewährleisten, während die Düsseldorfer zahlreich zu den ersten Sonnenflecken am Rhein strömten, oder auf die Freitreppe am Burgplatz. Die Beamten stellten Absperrzäune auf und verhängten auch das ein oder andere Bußgeld, etwa, wenn sie jemand nicht an die in der Innenstadt geltende Maskenpflicht gehalten hat. Trotz der anwesenden Ordnungshüter - oder gerade wegen ihnen - genossen viele das erste Frühlingswetter in vollen Zügen. O-TON von Passanten: "Es ist unangenehm, es ist komisch. Man kennt das ja nicht so. Aber trotzdem muss man damit umgehen können. Und ich glaube, man kann es trotzdem genießen, hier zu sitzen, muss man ein bisschen ausblenden. Aber das ist in Ordnung." - "Also ich hab die zwar wahrgenommen, aber wenn man auf die Abstände achtet, ist doch alles in Ordnung. Also ja, ich fühle mich wohl jetzt hier, so wie wir hier sitzen." - "Wenn die da sind es wenigstens nicht zu voll." - "Ja, also ich genieße das Wetter den Umständen entsprechend, sag ich mal. Also mir ist bewusst, dass mehr gerade nicht geht. Deswegen nutze ich das einfach aus." In einer Meldung der Stadt hieß es, dass man vor allem mit Blick auf die sich immer weiter ausbreitende Virusvariante B117 die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Innenstadtbereich streng durchsetzen werde.

Mehr