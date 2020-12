Gelber Rauch steigt auf über dieser Straße in Nantes. In Frankreich haben Menschen wiederholt gegen das geplante Sicherheitsgesetz demonstriert. Dabei kam es - wie in den Wochen zuvor - zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften der Polizei. "Ich kämpfe hier für die Freiheit. Denn mit diesem Sicherheitsgesetz befürchten wir ein Abdriften der Gesellschaft in Richtung autoritäter Strukturen. Dieses Gesetz wird die Freiheit beschädigen." Das geplante Gesetz sieht unter anderem mehr Möglichkeiten zur Überwachung vor. Zudem sollen Polizeibeamte vor der Verbreitung ihrer Bilder im Internet geschützt werden. Die Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron hat bereits angekündigt, einen Teil des Gesetzestextes neuschreiben zu wollen. In einem zweiten Demonstrationszug gingen in Nantes auch Künstler und Mitarbeiter aus dem Kulturbereich auf die Straße. Sie protestierten gegen die geltenden Coronamaßnahmen und die damit verbundenen Auswirkungen auf ihre beruflichen Möglichkeiten.

