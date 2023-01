STORY: Man könnte es als eigenwilliges Anti-Inflationsprogramm bezeichnen: Ein Künstler in Argentinien will den Wert der Landeswährung Peso steigern, indem er den Fußballstar Lionel Messi auf die Gelscheine malt. Und oft lohnt sich der Aufwand, sagt Künstler Sergio Guillermo Diaz: „Als ich damit anfing, sagten die Leute „Es ist doch Geld, wie kannst Du Geld anmalen?“ Und heute lohnt es sich oft, besonders die großen Geldscheine. Ich bemale sie und kann sie dann für viel mehr verkaufen, als der Geldschein eigentlich wert ist.“ Neben Messi hat Diaz auch bekannte Persönlichkeiten wie den Maler und Fernsehmoderator Bob Ross und sogar Greta Thunberg verewigt. Diaz will mit seiner Kunst auch auf die angeschlagene Wirtschaft Argentiniens aufmerksam machen. Das Land leidet unter einer lang anhaltenden Finanzkrise, die Inflation ist auf dem besten Weg, die 100 %-Marke zu erreichen. Nach offiziellen Schätzungen leben etwa 40 % der Bevölkerung Argentiniens unterhalb der Armutsgrenze.

