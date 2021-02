Spektakuläre Szenen bei der Eisspeedway-Weltmeisterschaft am Wochenende im russischen Togliatti. - rund 1000 Kilometer südöstlich von Moskau. Wegen der Corona-Pandemie wurde die WM an nur zwei Tagen an einem Ort veranstaltet, statt der geplanten Etappen in Kasachstan, Deutschland und den Niederlanden. Gewonnen hat am Ende der Russe Dinar Valeev. "Ich danke euch so sehr. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich der neue Champion bin. Es war ein langer Weg zu diesem Titel. Ich bin überglücklich und kann es noch gar nicht fassen." In Russland ist Eisspeedway sehr populär. Und durch die langen Winter haben die Rennsportler in der Regel sehr gute Bedingungen. Die Reifen der Motorräder sind mit zentimeterlangen Spikes versehen. Und durch diesen Halt im Eis werden dann sehr hohe Beschleunigungswerte auf kurzen Strecken erreicht sowie die extremen Schräglagen.

