STORY: Eine japanische Restaurantkette setzt seit Anfang des Monats ein Kamerasystem mit künstlicher Intelligenz ein, um unhygienische Streiche zu erkennen. Vor kurzem hatten Videos in Japan für Aufsehen - und Ekel gesorgt, in denen beispielsweise Teller oder Sojasaucenflasche abgeleckt wurden. Die Folgen gingen so weit, dass eine Restaurantkette für Sushi am laufenden Band in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war. Nach Angaben von “Kura Sushi” waren bereits Jahr 2021 in allen Restaurants Kameras installiert worden, um die Menge der vom Band genommenen Speisen automatisch zu zählen. Als Reaktion auf die jüngsten Streiche wurde das Kamerasystem nun mit einer neuen KI-Funktion aufgerüstet, um verdächtige Verhaltensweisen zu erkennen, etwa wenn ein Tablett erst vom Band genommen und dann wieder darauf gestellt wird. Sobald ungewöhnliches Verhalten erfasst wird, sendet das System einen Alarm in die Zentrale. Dort sieht sich dann ein Team das aufgezeichnete Video an und kontaktiert gegebenenfalls das Restaurantpersonal. In der vergangenen Woche hatte die Polizei bekannt gegeben, dass sie einen 21-Jährigen und zwei Jugendliche festgenommen hat. Berichten der Polizei zufolge war eine Sojasaucenflasche mit dem Mund berührt worden, zwei Jugendlichen hatten dabei geholfen, das Video zu filmen und zu veröffentlichen.

