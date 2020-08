In weiteren Bundesländern sind die Sommerferien für Schülerinnen und Schüler vorbei. Und nach einer langen Phase des coronabedingten Lockdowns und der anschließenden Ferien öffnen sich nun wieder die Pforten. Unter anderem wie hier in Berlin am Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster. Die Schulleitung hat beschlossen, dass nicht nur allgemein im Gebäude, sondern auch in den Klassenräumen eine Maske getragen werden muss. Und auch das Lüften der Räume steht ganz oben auf der Liste der Präventionsmaßnahmen, um eine mögliche Ausbreitung des extrem ansteckenden Coronavirus zu vermeiden. Doch trotz all der Auflagen sieht Schulleiterin Annette Martinez Moreno den Start des Schuljahres extrem positiv: "Das ist so wichtig, dass das jetzt wieder beginnt, ehe wirklich einige Kinder in der Vereinzelung, in eine Vereinsamung rutschen." Aber mit dem Blick in Richtung Mecklenburg-Vorpommern, wo das Schuljahr auch gerade erst begonnen hatte, und bereits erste Lehrstätten direkt wieder wegen Corona-Infektionen geschlossen werden mussten, sieht Martinez Moreno bereits ein großes Problem auf die Schulen zukommen: "Wenn es zu dem Hybrid-Unterricht kommen sollte, wenn wir Lehrer haben, die zu Hause bleiben müssen, wenn wir Kinder haben, müssen, die zu Hause beschult werden müssen. Wir brauchen mehr Lehrkräfte." Hybrid-Unterricht oder Homeschooling, Möglichkeiten gibt es viele. Doch das kostet Zeit, Planung, Geld und vor allem Personal. Daher bleibt es nun erstmal abzuwarten, wie sich das neue Schuljahr entwickeln wird. Für alle ist es der Umgang mit neuen Verhaltensregeln. Und ab Mitte der Woche beginnt dann auch der Unterricht in Nordrheinwestfalen, Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland.

