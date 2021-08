Wiedersehensfreude am Montag in der 10a des Innerstädtischen Gymnasiums in Rostock. Nach den Sommerferien hat hier die Schule wieder angefangen. Soviel ist klar: Es wird wieder ein Schuljahr unter Corona-Bedingungen sein. Die nächsten zwei Wochen gilt eine Maskenpflicht im Unterricht, zudem werden die Schüler zweimal in der Woche auf Corona getestet. Außerdem müssen sie eine Bestätigung der Eltern vorlegen, die besagt, dass die Kinder in den Ferien nicht in einem Risikogebiet waren. Trotz all dieser Umstände. Diese Schüler freuen sich, dass sie wieder in der Schule sein können: "Es ist sehr, sehr schön. Weil man kann alle wiedersehen, man hat auch mehr Kontakt als in den Ferien ansich, wo man ja auch auf Maßnahmen in Restaurants und so etwas achten musste. Hier ist das irgendwie anders, weil sich alle getestet haben. Und dadurch eben auch näher beieinander sein kann." "Ich finde das gut. Also auch dadurch, dass die Delta-Variante auf dem Vormarsch ist und die Leute ja jetzt auch im Urlaub waren, finde ich, sollte man nicht gleich zu offen sein und gleich alles lockern. Finde ich gut, dass wir jetzt ersteinmal noch zwei Wochen Testpflicht und Maskenpflicht haben." Hier und an den anderen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gilt: Auch bei höheren Corona-Inzidenzen soll möglichst der Präsenzunterricht im Regelbetrieb gewährleistet werden. Neben Masken und Testen, soll hier auch das Impfen helfen. Landesweit sind niederschwellige Impfangebote für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren und für ungeimpfte Lehrkräfte geplant.

Mehr