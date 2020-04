Jacken, extravagant und schrill. Das ist das Markenzeichen von Designerin Pia Bolte. Eigentlich, denn die neueste Kollektion der Münchnerin ist dann doch etwas „ausgefallener" als sonst. Pia Bolte entwirft jetzt keine Jacken mehr, sondern Schutzmasken fürs Gesicht. "Die Kunden wollen Sprüche drauf haben wie "Fuck the Virus". Es ist nicht nur unbedingt auf meinem Designkopf gewachsen, es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, ich möchte das draufstehen haben. Oder auch ein Logo der Firma." Schutzmasken als extravagantes Fashion-Statement - und mit eingebautem Filter, wie Bolte betont. Neuer Ort, anderes Design. Normalerweise stellt die Firma „Manomama" in Augsburg Stofftaschen her, T-Shirts und Jeans. Nun fertigt die Unternehmerin Sina Trinkwalder gemeinsam mit ihren rund 150 Mitarbeitern in behördlichem Auftrag Mundschutze an, die sie zum Selbstkostenpreis an Kliniken und Pflegeeinrichtungen abgibt: "Wir fertigen hier ja auch seit einigen Wochen zur Notversorgung von Kliniken und systemrelevanten Einrichtungen, klassischen OP-Mund-und-Nasenschutz oder eine klassische Bedeckung. Die dient dazu, eben nicht mehr so ein Sender zu sein und auch der eigenen Hygiene Unterstützung zu geben." Zum absoluten Verkaufsschlager hat sich aber ein anderer Artikel entwickelt: ein Schlauchschal namens „Urbandoo" mit eingebautem FFP3-Filter. Eigentlich gedacht für Pollen-Allergiker und für Radfahrer als Schutz vor Feinstaub. Eine Erfindung aus Zeiten, in denen kaum jemand wusste, was ein FFP3-Filter ist. Jetzt ist die Nachfrage enorm gestiegen, erzählt Trinkwalder, und dass, obwohl sie immer wieder darauf hinweist, dass der "Urbandoo" kein zertifiziertes Medizinprodukt ist: "Der Schal ist in erster Linie einfach mal nur ein Schal in Loopform. Ich zieh den über meinen Kopf. Zwischen diesen zwei Lagen dieses Schals ist dieses umlaufende Filter-Inlay, dieses FFP3-Filter-Inlay." Um Lieferengpässe macht sich Sina Trinkwalder keine Sorgen. Sie bezieht alles, vom Stoff bis zum Filter, ausschließlich aus Deutschland von bayerischen Unternehmen. Egal ob einfarbig, bunt oder gemustert - das Manomama-Team arbeitet im Akkord, um die Flut an Bestellungen bewältigen zu können.