Zuhause in der Welt - Christoph Poppen ist ein gefragter Dirigent und Violinist, seine Frau Juliane Banse brilliert als Opernsängerin. Seit Jahrzehnten jetten die beiden Musiker von Bühne zu Bühne: Kopenhagen, Singapur, New York - das Leben des Ehepaars ist ein immerwährendes Konzert. Doch nun zwingt Corona die beiden ins Homeoffice in ihrem Haus am Ammersee: "Ich bin fast nie länger als einen Tag zu Hause. Jetzt seit sieben Wochen durchgehend und es bleiben ja noch einige Wochen, die vor uns liegen. Ich muss sagen, am Anfang war das ein ziemlicher Schock. Als die Sachen alle abgesagt wurden und man hoffte immer, jetzt sind es nur zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und dann plötzlich waren es zwei Monate - da war ich geschockt." Auch wenn das Leben corona-bedingt derzeit etwas „piano" verläuft, ist beim Künstlerehepaar von Dissonanzen nichts zu hören. Christoph Poppen ist auch Professor für Violine und Kammermusik. Per Videochat unterrichtet er gerade eine Schülerin im fernen Japan. Und auch Juliane Banse ist derzeit nur via Laptop mit der Welt verbunden: „Mir fehlt am meisten das zusammen Musikmachen mit Kollegen, Dirigenten, mit Orchestern, mir fehlt das gemeinsame Proben, das gemeinsame Entwickeln, zusammen Musik erleben." Statt Lunch in New York, gibt's Mokka am Ammersee. Beide schwelgen in Erinnerungen, wünschen sich mutige Ideen für einen musikalischen Neustart. Ein Happy End statt Götterdämmerung.