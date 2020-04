So etwas haben die Bewohner des Altenheims in Berlin Spandau noch nicht erlebt: Ein Straßenkonzert mit einer Orgel. Am Manual sitzt der Organist Cameron Carpenter. Der US-Amerikaner lebt seit zehn Jahren in Berlin. In Zeiten von Corona möchte er seiner Wahlheimat ein positives Erlebnis schenken. O-TON CAMERON CARPENTER, ORGANIST: "Mein Ziel ist es, den Menschen Deutschlands großartigen Komponisten Johann Sebastian Bach näher zu bringen und der Stadt ein kulturelles Angebot zu machen. (…) Eine der Aufgaben von Kunst ist es, uns durch Zeiten wie diese zu helfen. Das ist es, was Musik für mich ausmacht. Und hoffentlich sehen das auch andere so." Da die Menschen im Moment nicht zur Musik kommen können, bringt Carpenter die Musik eben zu den Menschen. Genauer gesagt, zu den Alten und Kranken. O-TON CAMERON CARPENTER, ORGANIST: "Es ist schön für Leute zu spielen, die vielleicht nicht so an unserem Kulturleben teilhaben können, oder nicht so sehr teilhaben, wie es vielleicht wünschenswert wäre, wegen körperlicher Gebrechen oder aus anderen Gründen." Den Senioren scheint das Konzert gut zu gefallen. In den nächsten Tagen wird Carpenter noch an anderen Senioren- und Pflegeheimen auftreten. Wo, das muss geheim bleiben. Damit sich nicht vorher zu viele Menschen an den Auftrittsorten versammeln.