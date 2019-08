"And now for something completely different", und nun zu etwas ganz anderem, wie es vielleicht bei den Komikern von "Monthy Python" geheißen hätte. Es war mal wieder eine Feier des britischen Exzentrisch-Seins, was da am Wochenende in Südengland, in Lewes über die Bühne, pardon: über den englischen Rasen ging. Die jährliche "Chap Olympiad" stand auf dem Programm, wie Organisator Gustav Temple erklärt, bei der Entzündung eines ziemlich speziellen olympischen Feuers: O-Ton: "Es ist im Grunde eine Feier unserer Unsportlichkeit. Vor vielen, vielen Jahren war England ja wirklich keine Sportnation. Wir waren damals sehr schlecht bei Olympia und so - ich weiß, heute läuft das besser. Aber damals haben wir einfach sportlich oft nur versagt. Deshalb dachten wir, das Possenspiel und die Unfähigkeit der britischen Sportler feiern." Teilnehmer wie Mark Gidman scheinen in der Lage, meist auf die heitere Seite des Lebens zu schauen: O-Ton: "Absolutes Possenspiel. Verrückheit und Spaß. Das ist das Britische von seiner besten Seite. Heiter sein, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Darum geht es. Das mag ich, das zieht mich an. Die Charaktere, die Spiele. Ich denke, es ist fantastisch." Die Königsdisziplin hier ist übrigens das "Regenschirm-Turnier", wo der Regenschirm ähnlich wie eine Lanze fungiert. Dabei geht es laut Veranstalter um die "Gentleman"-Fähigkeiten und gerade nicht um Sportlichkeit, wenn man mit Fahrrad, eingeklapptem Schirm und Aktentasche gleichsam "eine Lanze brechen" soll. Übrigens ist das Wetter hier anscheinend doch nicht ganz egal - der Wettkampf wurde wegen starken Windes um einen Tag verschoben. Fairplay spielt also offenbar auch hier eine große Rolle, selbst wenn oder gerade weil es nicht um Sport im engeren Sinne geht.