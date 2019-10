Als die Berliner Mauer im November 1989 fiel, musste Hubert Hohlbein davon ausgehen, dass er in der DDR streckbrieflich gesucht wird. Denn Jahrzehnte zuvor hatte der heute 77-Jährige die dortigen Machthaber gleich zweimal gefoppt. Mit Anfang 20 flüchtete er mit Hilfe von Schnorchel und Taucheranzug in den Westen. Nur einige Monate später, verhalf er fast 60 Menschen zur Flucht. Und zwar durch den - so sagt es Hohlbein selbst - längsten und erfolgreichsten Tunnel Berlins. Ab dem Frühjahr 1964 wurde er Teil einer Gruppe von rund 30 Fluchthelfern, die an dem Tunnel bauten. Nach dem Einstiegsschacht von 12 Metern Tiefe buddelten sie sich etwa 145 Meter durch die Erde. Der sogenannte "Tunnel 57" war eine gewagte Konstruktion, nur rund 80 Zentimeter hoch und breit. "Unsere Notdurft haben wir ja im Abraum vollbracht, und ansonsten hatten wir nur einen kleinen Wasserhahn und das elektrische Licht. Und das musste uns reichen, und sonst hat man in Feldbetten und in Schlafsäcken dort geschlafen und ansonsten gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet, und das mehrere Monate lang." Im Westen der geteilten Stadt begannen sie in einer stillgelegten Bäckerei genau an der Grenze ihre Grabungen. Um nicht aufzufallen, schlossen sich die Helfer freiwillig ein. Besonders im letzten Abschnitt hätten sie versucht, so leise wie möglich zu arbeiten, aus Furcht, von den hörbar über ihnen patrouillierenden Grenzsoldaten entdeckt zu werden. Auch beim Durchstich war Hohlbein vorne mit dabei. Obwohl nicht ganz am angepeilten Zielort, einem Keller in der Strelitzer Straße, gelandet, sondern an einem stillgelegten Toilettenhäuschen im Innenhof. "Das Gefühl, da mitzuwirken, um seine möglicherweise Angehörige und Freunde rüberzuholen, das war schon enorm - andererseits aber auch eine Anspannung. Denn ich hatte ja selber gerade die Grenze überwunden und dachte: Mensch, wenn mir hier was passiert, dann ist es doppelt so schlimm." Doch alles ging gut. Die Tunnelbauer konnten Partner, Freunde und Bekannte nach West-Berlin bringen. Unter ihnen befand sich Hohlbeins Mutter Margarete, die nicht von der direkten Beteiligung ihres Sohnes an der Aktion wusste. Als sich die Mauer Jahrzehnte später öffnete, sei er überwältigt gewesen, sagt Hohlbein. Er sei damals auf einem Flug von München nach Berlin gewesen: "Das war emotional sehr aufregend, auch der Flug. Als man dann über der DDR flog und denkt dann, da konntest Du nie hin. Und jetzt auf einmal ist da eine Bewegung, dass die Menschen auf einmal rüber können, unwahrscheinliche Freude. Mein erster Gang vom Flugplatz war auch zum Checkpoint Charlie. Und was ich dort erlebt habe, das war unbeschreiblich." In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober 1964 schleusten Hohlbein und seine Mitstreiter zunächst 27 Menschen unter der Mauer durch. Auch am zweiten Abend lief zunächst alles nach Plan, 30 weitere DDR-Bürger entkamen. Erst zum Ende der Aktion kündigte sich Unheil an. Denn der Tunnel 57 war verraten worden. Nach dem Auftauchen zweier Spitzel der Staatssicherheit rückten Grenzsoldaten mitsamt Maschinenpistolen an.