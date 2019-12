Wie im vergangenen Jahr wollen in der Nacht zum Mittwoch wohl wieder Hunderttausende Menschen miteinander am Brandenburger Tor das neue Jahr begrüßen. Dafür wurde am Montag die sogenannte Partymeile flottgemacht. Die Veranstalter setzen auf eine friedliche, fröhliche und volle Riesensause, so deren Sprecherin Anja Marx. "Wir erwarten wie immer mehrere hunderttausend Besucher und denken, dass es voll wird, weil es soll ja ganz mild werden. Ordner haben wir wie immer zwischen 600 und 800 private Ordner, die auf dem Veranstaltungsgelände sind. Außerhalb sichert die Polizei mit mehreren hundert Mann. Und dann haben wir natürlich hier vor Ort Rotes Kreuz, Feuerwehr, et cetera, und sehr, sehr strenge Einlasskontrollen." Bei der Feier am Brandenburger Tor durfte auch in den Jahren zuvor kein Privatfeuerwerk gezündet werden. Erstmalig kommen aktuell zwei weitere Verbotsbereiche für bestimmte Pyrotechnik dazu, diese liegen am Alexanderplatz in Berlin-Mitte sowie in einem bestimmten Areal im Stadtteil Schöneberg. Die Polizei, die zu Silvester nach eigenen Angaben mit rund 1.800 Beamten im Einsatz ist, kündigte an, das Mitführverbot strikt zu überwachen. Dazu Behördensprecher Thilo Cablitz. "Die Pyro-Verbotszonen, die wir dieses Jahr eingerichtet haben, sind letzten Endes Auswuchs dessen, dass wir noch mal verstärken müssen, dass man Pyrotechnik, Böller, Raketen nicht auf andere Menschen wirft, sie damit beschießt, sie damit gefährdet. Und deshalb richten wir diese Pyro-Verbotszonen ein. Eigentlich sollte das jedem und jeder klar sein, dass man genau das nicht tut. Letztes Jahr hat es das gezeigt, dass viele Sachen beschädigt wurden, einige verletzt wurden. Und genau das wollen wir damit vermeiden." Der Schritt Berlins kommt Forderungen wie der der Deutschen Umwelthilfe nach einer Einschränkung von privatem Feuerwerk in Metropolen zumindest schon einmal entgegen. Die Meinungen auf der Straße gingen, auch mit Blick auf weitreichendere Verbote, indes auseinander. "Ich finde, da geht die Tradition weg. Ich als kleiner Junge habe mich immer gefreut darüber, das zu machen. Mein Sohn freut sich auch, das zu kaufen, der Akt, das zu machen. Aber selber rumböllern möchte er nicht, weil es ihm zu laut ist." "Davon halte ich viel, gerade in der Innenstadt. Es ist schon zu viel passiert auch, Luftverschmutzung an erster Stelle. Und, Nein, das ist schon okay, man muss ein bisschen zurückstecken." Mal übers Zurückstecken nachzudenken und aus gegebenem Anlass trotzdem zu feiern, vielleicht kein schlechtes Motto auch für 2020.