Die Proteste in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile halten nun bereits seit über einem Jahr an. So kam es auch am Freitag wieder zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften. Dabei setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Die Demonstranten fordern seit Monaten Reformen im Renten-, Gesundheits- und Bildungssystem. Darüber hinaus soll durch eine Verfassungsreform sowie die Veränderung des Wirtschaftssystems die soziale Ungleichheit in Chile bekämpft werden. Die Proteste wurden im Oktober 2019 durch die Kostenerhöhung im öffentlichen Personennahverkehr ausgelöst.

