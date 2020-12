Es ist was los, in Kaiserslautern. In Zeiten der coronabedingten Isolation lässt sich das Caritas-Altenzentrum Sankt Hedwig einiges einfallen, um die Bewohner beweglich und bei Laune zu halten. Denn noch immer ist der Kontakt zu Angehörigen außerhalb des Zentrum stark eingeschränkt. Eine Zumba-Stunde soll die Stimmung aufhellen, weiß Mitarbeiterin Judith Schüppert: "Wenn die Ressourcen herausgekitzelt werden, jeder kommt in Bewegung. Und mittlerweile machen wir drei Mal in der Woche, haben wir Sitztanz, haben wir Zumba, machen wir zusätzlich zu Kraft und Balance, um Sturzprophylaxe auch in den Alltag zu integrieren. Genau. Die Bewohner sind begeistert." Die Tanzstunde ist Teil eines Konzepts der Zentrumsleitung, um Bewohner und Angehörige möglichst optimistisch durch die Pandemie zu bringen. Hinter dieser Ansprache steckt eine entschlossene Haltung. Jutta Asal-von Wuthenau leitet das Altenzentrum: "Wir wehren uns vehement gegen diesen Vorwurf der Isolation, dieser Vereinsamung, dass der Mensch bei uns sterben muss. Wir sind in den Wohnbereichen, ja, selbstverständlich, wir halten uns an die Regeln. Aber wir sind quasi über uns hinausgewachsen, um mit den Menschen hier diese Zeit zu verbringen. Das sieht man an den ganzen Veranstaltungen und wir haben auch unsere Leute gefragt: Was braucht ihr?" Wie geht es den Bewohnern in dieser Zeit voller Einschränkungen? Und wie den Angehörigen? Gilbert und Christel Halnais halten per Videochat Verbindung, auch das eine Initiative der Heimleitung. "Wir sind jetzt 55 Jahre zusammen und 51 Jahre verheiratet. Das ist das erste Weihnachtsfest, das wir getrennt verbringen müssen. Das ist nicht einfach." "Wie geht es Ihnen wenn Sie mit Ihrer Frau sprechen?" "Gut. Wir telefonieren alle zwei Tage." Den Bewohnern und ihren Lieben bleibt zu wünschen, dass diese herausfordernde Zeit möglichst bald ein Ende hat und ihnen positive Neuerungen hier in Sankt Hedwig erhalten bleiben.

