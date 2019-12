In Kalifornien haben die Mitarbeiter einer McDonalds Filiale schnell reagiert. Am Weihnachtsabend sei eine Frau hektisch an die Verkaufstheke gekommen, und habe einen der Mitarbeiter gebeten, den Notruf zu wählen, erzählt eine Sprecherin der Filiale. Außerdem nannte die Frau noch das Nummernschild des Wagens, in dem sie unterwegs war. Dann kam ein Mann hinter ihr her und forderte sie auf, nicht an der Theke, sondern am Drive-Through-Schalter zu bestellen. Auch dort versuchte die Frau die Mitarbeiter auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen, und formulierte stumm den Satz „helfen Sie mir". Die Mitarbeiter sorgten dafür, dass der Wagen in der Warteschlange zum Bestellen nicht vorankam. Polizisten erreichten die Szene und nahmen den Begleiter der Hilfesuchenden fest. Schon in der Vergangenheit war er wegen Gewaltdelikten gegen die Frau aufgefallen und wegen anderer Vorfälle vorbestraft. Die Polizisten bedankten sich bei den Mitarbeitern der Filiale, die als „Safe Place" registriert ist. Als ein Ort, an den sich Menschen wenden können, die sich in unmittelbarer Gefahr befinden.