Nach dem Unglück an einem Wasserfall im Südosten Brasiliens haben Taucher der Feuerwehr drei weitere Leichen geborgen. Damit stieg die Zahl der Toten auf zehn. Etwa 30 weitere Menschen wurden verletzt. Am Samstag hatte sich am Wasserfall von Capitolio ein riesiger Felsen vom Abhang gelöst und war in den See gestürzt. Auf dem See befanden sich zum Zeitpunkt mehrere Ausflugsboote mit Touristen, die den Wasserfall besuchen wollten. Der Fels war direkt auf ein Boot gestürzt und hatte eine Flutwelle ausgelöst. In der Region hatte zwei Wochen lang geregnet. Einsatzkräfte der Feuerwehr sagten, das Wasser könnte die Felsen gelockert haben.

