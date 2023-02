STORY: Wer kommt für den Aufbau teurer Netzinfrastruktur in Europa auf? Diese und andere Fragen beherrschen seit Montag die Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. In der vergangenen Woche hatte die EU Konsultationen zu ihren sogenannten "Fair-Share-Vorschlägen" gestartet: Große Technologiefirmen sollen dabei mehr Kosten für den Ausbau von 5G und Breitbandverbindungen übernehmen. Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom oder Orange wollen, dass Anbieter von Inhalten wie Netflix oder Meta einen größeren Beitrag leisten. Kritiker argumentieren, dass dies bandbreitenintensive Plattformen dazu veranlassen könnte, ihre Dienste lieber außerhalb der EU abzuwickeln. Darüber hinaus werden in Barcelona sicher auch KI-Systeme wie ChatGPT oder die 5G-Technologie selbst für Gesprächsstoff sorgen. John Hoffman ist Chef des Verbands GSMA und vertritt mehr als 750 Mobilfunkunternehmen weltweit. "5G ist wahrscheinlich das wichtigste Thema. Wir werden eine Menge Diskussionen über den Entwicklungsplan führen. Was kommt nach 5G? Und wie wird es sich auf Unternehmen und Verbraucher auswirken?" Auch die Präsentation neuer Produkte wird wieder eine Rolle spielen. Huawei und Xiaomi sind nur zwei der Mobilfunkriesen, die ihre neuesten Angebote vorstellen wollen. Mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Mehr