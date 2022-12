STORY: Vivienne Westwood war eine Mode-Ikone. Und stand als Synonym für den Punkrock der 1970er Jahre. Eine rebellische und politische Designerin, die zu einem der größten Namen der britschen Mode wurde. Am Donnerstag ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und ihre Unterstützung für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange waren immer wieder Anlass für Protest-T-Shirts oder Transparente, die ihre Models auf dem Laufsteg trugen. "Ich benutze meine Mode einfach als Vorwand, um meine Meinung über Politik und Kultur zu äußern, wirklich. Ich glaube, dass Mode etwas bewirken kann. Ich denke, meine Mode gibt dir eine unglaubliche Auswahl in einem Zeitalter der Konformität und sie lässt dich toll aussehen und hilft dir, deine Individualität auszudrücken." Westwood, die mit ihren orangefarbenen oder weißen Haaren sofort erkennbar war, machte sich in den 1970er Jahren in London erstmals einen Namen in der Punkmode. Sie kleidete die Punkrockband Sex-Pistols ein. Zu ihren Entwürfen, die oft auf die Geschichte zurückblicken, gehören Korsetts, Tweed-Anzüge und Ballkleider. Westwood nutzte ihre Prominenz, um sich für Themen wie nukleare Abrüstung einzusetzen. Und gegen Anti-Terror-Gesetze, die Sozialpolitik der Regierung und für mehr Umweltschutz zu protestieren. "Weil ich so traumatisiert bin von dem Schock, zu verstehen, was passieren wird, wenn sich die Erde weiter erwärmt. Und in ein paar Generationen werden Milliarden von Menschen sterben, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen." Die Marke Westwood florierte in den 1990er Jahren. Modefans strömten zu ihren Shows auf den Laufstegen. In Paris und auf der ganzen Welt eröffnete sie Geschäfte. Westwood wurde 1992 von Königin Elisabeth II. mit dem Orden des Britischen Empire ausgezeichnet.

