STORY: In der baden-württembergischen Stadt Öhringen wird der Umstieg auf eine klimafreundliche Gasversorgung im Modell getestet. Beim Projekt "Wasserstoff-Insel" wird Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz eingespeist. 30 Haushalte nehmen laut Projektleiterin Heike Grüner daran teil. Das Projekt soll zeigen, dass Wasserstoff in einem Mix ohne größeren Aufwand etwa bei Leitungen, Kesseln oder Heizkörpern verwendet werden kann. "Wir zeigen im Öhringen, dass wir mit der bestehenden Infrastruktur sowohl netzseitig bei uns, also unsere Leitungen vor allem, als auch anwenderseitig bei unseren Kunden, also die Gasgeräte, die Gasherde, dass die, Stand heute, schon mit dem Mischgas genau so funktionieren wie bisher mit Erdgas auch." Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle bei der Energiewende zukommen. Mit erneuerbarer Energie produzierter Wasserstoff könnte fossile Energieträger wie Kohle und Gas ersetzen und dabei auch durch bereits vorhandene Gasleitungen transportiert werden. Für den pensionierte Lehrer Andreas Frasch kam das Projekt wie gelegen. "Im Altbaubestand, ist es natürlich sehr schwer möglich, jetzt mit Wärmepumpen, was ja gerade so der neueste Renner ist, seine Wärme zu bekommen. Und insofern war diese Möglichkeit der Wasserstoffbeimischung zum Erdgas eigentlich gerade sehr günstig. Für das Wasserstoff-Projekt musste eigentlich nichts anderes gemacht werden, als einfach diese Gastherme neu installieren. Das wäre auch ohne Wasserstoff-Projekt so nötig gewesen." Die Teilnehmer des Projekts in der Kleinstadt nahe Heilbronn erhalten bereits seit Herbst vergangenen Jahres nach und nach mehr Wasserstoff beigemischt. Perspektivisch überlegen man eine Ausweitung des Wasserstoffeinsatzes in Richtung 100 Prozent. Sehr sportlich wäre ein Beginn im Winter 2024/25.

