Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen indischen Parlamentwahlen kann Ministerpräsident Narendra Modi offenbar mit seiner Wiederwahl rechnen. Rund 900 Millionen Wähler waren über einen Zeitraum von etwa sechs Wochen aufgerufen, an die Urnen zu gehen. Die meisten Exitpolls sehen nun einen klaren Sieg Modis. Und damit ein wesentlich besseres Abschneiden als noch vor einigen Wochen erwartet wurde. Bei Exitpolls werden Wähler nach dem Verlassen der Wahllokale befragt. Die Aussicht auf die Wiederwahl von Ministerpräsident Modi versetzt Indien-Anleger in Feierlaune. An der Börse verzeichneten am Montag entsprechende Barometer gute Werte und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit zehn Jahren zu. Auch bei der indischen Währung griffen Investoren beherzt zu. Und im Gegenzug verlor der Dollar bis zu 1,3 Prozent auf 69,35 Rupien - so viel wie noch nie im laufenden Jahr. Laut Umfragen unter Wählern nach Verlassen der Wahllokale könnte Modis Partei, die Nationale Demokratische Allianz, ihre Mehrheit auf bis zu 365 von 545 Sitzen ausbauen.