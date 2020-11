Jubelstimmung an der Wall Street in New York. Der mutmaßliche Erfolg bei dem Corona-Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer sorgte in den USA für Rekorde am Aktienmarkt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss drei Prozent höher bei 29.157 Punkten. Bei Börseneröffnung hatte der Dow-Jones-Index mehr als fünf Prozent zugelegt und stand damit so hoch wie nie zuvor. Damit hatte er alle Verluste seit Beginn der Corona-Krise im März wieder wettgemacht. Mannik Dhillon von Victory Capital Management: "Wir wachen also auf mit der Nachricht von zwei potenziellen Impfstoffen, die die Antwort auf die COVID-Pandemie sein könnten. Es ist die Antwort, auf die der Markt wahrscheinlich gewartet hat. Unter anderem gibt es jetzt die Aussicht, wieder ein normales Leben zu führen und normale Ausgaben tätigen zu können. Das hat den Markt heute in eine positive Stimmung versetzt." BioNtech und Pfizer hatten angekündigt, noch im November einen Antrag auf eine Notfallzulassung in den USA zu stellen, wenn auch Daten zur Sicherheit des Impfstoffs vorliegen. Die Wirksamkeit bezifferten die Unternehmen auf 90 Prozent. Pfizer-Aktien legten fast acht Prozent zu, die in den USA notierten BioNTech-Titel fast 14 Prozent. Wegen der Nachrichten zu einem möglichen Impfstoff schaffte der Dax zum Wochenauftakt ein Plus von 4,9 Prozent. Das war der beste Börsentag seit Mai. Am Dienstag legten die Anleger zunächst eine Verschnaufpause ein. Nun stellten sie sich vermehrt Fragen hinsichtlich Wirksamkeit des Impfstoffes und praktischem Nutzen, hieß es.

