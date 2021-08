Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München - zwei Vereine, die sich schon oft gegenüberstanden und zu früheren Zeiten mal große Rivalen waren. Zwei Vereine, die schon viel gewonnen haben. Und zwei Vereine mit neuen Trainern. Außerdem haben sie in ihrer aktuellen sportlichen Verfassung etwas gemeinsam. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und sein Kollege aus Mönchengladbach Adi Hütter: "Die haben natürlich auch einige Nationalspieler gehabt, die sicherlich auch noch nicht bei 100 % in Sachen Rhythmus sind und auch die körperliche Verfassung wird nicht bei jedem Spieler 100 % sein. Die haben ebenfalls wie wir auch ein paar Verletzte, sprich, da ist sicherlich auch nicht alles perfekt." "Ich freue mich natürlich auf die Begegnung und ist natürlich gleich eine gute Standortbestimmung, wo wir schlussendlich dann auch stehen. Auch sicherlich für Bayern München." Nach vier Versuchen wartet Nagelsmann noch auf seinen ersten Sieg. Alle Vorbereitungsspiele konnte er nicht gewinnen. Aber beim Ligastart waren die Bayern bisher fast immer überzeugend. "Dass die Bayern in den Auftaktspielen sehr sehr gut aufgetreten sind, ist die eine Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, sind sie jetzt auch nicht so gerne hierhergekommen. Sie sind sicherlich auch noch in der Findungsphase, darf aber nicht vergessen In der Vorbereitung haben sie gegen Ajax gespielt, gegen Napoli gespielt. Es sind schon zwei Spitzenmannschaften. Neuer Trainer sowie wie ich hier in Gladbach. Deswegen ja, es wird bei beiden noch nicht alles rund laufen." Doch beklagen wollen sich beide nicht. Nagelsmann sagte auf der PK: "Vom Rumheulen ist im Leben noch nie was besser geworden".

