HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Mike Mohring (CDU), Spitzenkandidat Thüringen: "Dieses Wahlergebnis gestern in Thüringen verlangt kluge Antworten und verlangt auch eine Menge Nachdenklichkeit. Dass die politische Mitte verloren hat, gab's noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das Wahlergebnis in Thüringen auch nicht nur ein singuläres Thüringer Ergebnis, sondern eins, was auch in Berlin niemand einfach abschütteln kann. Und das ist mir wichtig zu sagen. Für Berlin gilt, das kann ich so deutlich sagen, ist keine Reduzierung auf Thüringen. Und es gibt auch kein ´weiter so´! Die Thüringer CDU hat bei den Wahlkreisen gewonnen, die es gestern stärkste Partei geworden. Ich ganz persönlich habe in meinem Wahlkreis zehn Prozent mehr Stimmen bekommen als das Parteiergebnis. Und das zeigt, vor Ort sind unsere Frauen und Männer anerkannt und repräsentiert und gewinnen auch die Wahlkreise. Entgegen aller Prognosen sind wir dort stärkste Partei geworden. Aber dass das Parteiergebnis so schlecht ist, zeigt auch, dass genau dort sich die Wahrnehmung, der Vertrauensverlust auch gegenüber der CDU in Deutschland widerspiegelt. Und dieses differenzierte Ergebnis müssen wir einfach unsere Überlegungen einbeziehen. Das heißt zunächst erst mal nichts für jemand persönlich. Aber das heißt, dass ich darum bitte und werbe, dass man jetzt nicht einfach so tut. Und man macht weiter und geht wieder in die Selbstbeschäftigung. Will man die große Koalition fortsetzen, zieht man Halbzeitbilanz, sieht man noch weitere Bilanzen. Die Bürgerinnen und Bürger haben da gestern deutlich gesagt, dass sie, so wie das läuft, im politischen Deutschland nicht einverstanden sind. Wir können ja gar nicht zulassen, dass die Spaltung dieses Landes weiter über Thüringen hinausgeht, sondern das verlangt doch Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Position, Diskursfähigkeit. All das vermissen die Leute hier in Berlin. Denn es spiegelt sich in unseren Ländern wider. Und mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsetzen können in Zustimmung, weil Berlin alles überlagert hat."