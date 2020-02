Der Vorsitzende der CDU in Thüringen, Mike Mohring hat nach der umstrittenen Wahl des Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD seinen Rückzug als Vorsitzender der Partei angekündigt. Die CDU brauche Befriedung und einen gemeinsamen Weg, teilte er in einem Video am Freitag über Twitter mit: "Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei für Frieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden und dass wir zu einem gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Und ich möchte diesem Weg nicht im Wege stehen und deswegen auch nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren." Nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten war Mohring in die Kritik geraten. Im Zuge dessen stellte er bereits sein Amt als CDU-Fraktionschef zur Verfügung. Kemmerich war mit Stimmen der CDU und AfD gewählt worden. Er ist in der Zwischenzeit zurückgetreten.