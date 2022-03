STORY: Ein Startup-Unternehmen aus der Gegend von Los Angeles hat große Pläne. Die Firma, die von einem erfahrenen Raumfahrt-Robotik-Ingenieur gegründet wurde, stellte kürzlich seinen voll funktionsfähigen Prototyp für einen Mond-Rover der nächsten Generation vor. Dazu Jaret Matthews, Gründer und Chef von Venturi Astrolab: „Das wirklich Interessante ist, dass viele Aktivitäten in Abwesenheit von Astronauten durchgeführt werden können. Astronautenzeit ist sehr kostbar. Denn sie werden nur ein paar Tage auf der Oberfläche sein, zumindest in der ersten Phase. Daher ist es wichtig, Plattformen zu haben, die Dinge wie den Bau, die Bereitstellung von Infrastruktur, die Durchführung von Experimenten und Forschung erledigen können, noch bevor die Astronauten überhaupt ankommen.“ Dieses neue Gefährt soll genauso schnell sein wie der alte "Moon Buggy" der NASA. Allerdings soll der Rover sehr viel mehr können. Sein Name ist Programm. Flex, so wird er genannt. Und das steht für "Flexible, Logistics und Exploration". Die mehrtägigen Tests im Dezember in der kalifornischen Wüste in der Nähe vom Death Valley National Park waren erfolgreich und hätten, nach Angaben der Firma, auch sehr viel Spaß gemacht.

