Knietief stand am Donnerstag das Wasser in den Straßen von Kalkutta. Über der Stadt im Osten Indiens, aber auch in anderen Regionen, waren zuvor sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Gerade erst waren die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen in der Stadt gelockert worden. Wer von der neuen Freiheit profitieren wollte, sah sich am Donnerstag gezwungen, es mit dem Hochwasser aufzunehmen. Nitai Gaur versuchte es mit seinem Roller. "Derzeit bekommt man keine Rikscha und die Busse fahren nicht. Trotz der steigenden Benzinpreise fahren wir also selbst, weil wir ja zur Arbeit müssen. Niemand will seinen Job verlieren. Wenn ich nicht rechtzeitig zur Arbeit komme und meine Anwesenheit bestätige, wird mein Lohn gekürzt." So sehr der Regen den Alltag der Menschen auch beeinträchtigt, so wichtig ist der jährliche Monsun für die Landwirtschaft Indiens. Ein mangelhaftes Abwassersystem und die voranschreitende Abholzung jedoch führen während der Regenzeit in weiten Teilen Indiens zu Überschwemmungen. Jedes Jahr kommen dabei Menschen ums Leben, andere verlieren Haus und Habe.

Mehr