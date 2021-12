Nach Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hat die Polizei in Dresden am Mittwoch mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei wurden offenbar Waffen beschlagnahmt, die nun auf ihre Nutzbarkeit überprüft werden. Der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt: "Aktuell laufen an fünf Standpunkten in Dresden Durchsuchungen. Diese richten sich gegen fünf Tatverdächtige im Zusammenhang mit Morddrohungen gegen unseren Ministerpräsidenten, welche im Zusammenhang mit einer Fernsehsendung bekanntgemacht wurden und letztlich in einem Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wegen Planung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gipfelten." Im Messenger-Dienst Telegram waren einem Bericht des ZDF-Magazins Frontal zufolge bereits von vor einer Woche Morddrohungen gegen Kretschmer aufgetaucht. Unter anderem sollen diese im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Corona-Impfpflicht stehen. Ein Chatmitglied solle in einer Audionachricht gesagt haben, es sei bewaffnet und habe Munition.

Mehr