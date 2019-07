Teilnehmer regierungskritischer Proteste dokumentieren Polizeigewalt. Mit großer Härte sind Beamte in Moskau gegen Demonstranten vorgegangen. Im Zentrum von Moskau wurden dabei mehr als 1000 Menschen festgenommen. Das hat die nach eigenen Angaben unabhängige Beobachtergruppe OVD-Info berichtet. Viele der Festgenommenen seien einige Stunden in Gewahrsam geblieben. Zu den nicht genehmigten Protesten hatte der inhaftierte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgerufen. Sie richteten sich gegen den Ausschluss bestimmter oppositioneller Kandidaten bei den Moskauer Wahlen am 8. September. Behörden haben erklärt, die von der Wahl ausgeschlossenen Kandidaten hätten nicht genügend Unterschriften von Unterstützern eingereicht - Voraussetzung für die Teilannahme an der Wahl. Die Opposition hat dies als falsche Behauptung zurückgewiesen. "Wir sind hier, weil wir wollen, dass die von uns unterstützten, unabhängigen Kandidaten an der Wahl teilnehmen dürfen. Sie sollten zugelassen werden und die Bürger sollten abstimmen. Wenn man es denn nur zulassen würde. Lasst die Menschen selbst entscheiden, wer sie vertreten soll." "Wir wollen zum Büro des Bürgermeisters, um zu zeigen, wie unzufrieden wir sind. Man soll die unabhängigen Kandidaten zur Wahl zulassen." Teilnehmer der Demonstration am Samstag skandierten "Russland ohne Putin" und "Putin tritt zurück". Bereitschaftspolizei in Kampfmontur versuchte, die Kundgebung mit Schlagstöcken aufzulösen. Mindestens eine Frau und ein Mann wurden nach Augenzeugenberichten schwer verletzt. "Sie haben sich nicht wohl damit gefühlt, so hart gegen uns vorzugehen. Und sie haben eine Spezialeinheit mit Stöcken gerufen. Aber kein hat eingegriffen. Das ist, was die Polizei getan hat mit ihren Stöcken", so eine am Kopf verletzte Moskauer Bezirksabgeordnete. Die Polizei bezifferte die Zahl der Teilnehmer auf 3500, davon seien rund 700 Journalisten gewesen.