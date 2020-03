Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verhängt nun auch die russische Hauptstadt Moskau eine Ausgangssperre. Ab Montag dürfen alle Einwohner der Millionen-Metropole ihre Wohnung nur noch unter ganz bestimmten Umständen verlassen, kündigte Bürgermeister Sergej Sobjanin an. Dazu zählt der Gang zum nächstgelegenen Supermarkt, zur Apotheke und zum Arzt. Auch das Gassigehen mit dem Hund und der Gang zur Mülltonne bleiben erlaubt. Zur Arbeit gehen dürfen nur diejenigen, die einen systemrelevanten Beruf haben. In den folgenden system.scripts.Tagen soll dazu ein System von Passierscheinen eingeführt werden, mit denen sich Ärzte, Krankenpfleger und andere frei bewegen können. Für Moskauer Bürger, die älter als 65 Jahre sind, gilt schon seit Tagen eine Ausgangssperre. Neu ist, dass sich jetzt alle Bürger daran halten müssen. Die russische Regierung hat am Freitag die russischen Grenzen geschlossen, auch der Flugverkehr ist eingestellt. Ministerpräsident Michail Mischustin hat außerdem die Regionalverwaltungen aufgerufen, ebenfalls Ausgangssperren zu beschließen. In Russland sind bislang neun Menschen an Covid-19 gestorben. 1534 haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.