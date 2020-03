Noch immer irren Kreuzfahrtschiffe durch die Meere, auf der Suche nach einem Hafen, in den sie einlaufen dürfen. Die MS Zaandam durfte am Sonntag den Panamakanal passieren, Zielhafen ist Fort Lauderdale um US-Bundesstaat Florida. Eines hatte Panama vor der Erlaubnis aber klargestellt: kein Passagier oder Crewmitglied dürfe an Land gehen. An Bord des 238 Meter langen Schiffes waren zuvor vier Passagiere gestorben, mehr als 130 weitere entwickelten grippeähnliche Symptome. Mindestens zwei sollen an Covid-19 erkrankt sein. Danach lag das Schiff für einige Zeit vor der Pazifikküste Panamas und wartete auf die Erlaubnis zur Weiterfahrt. Am Samstag dann wurden rund 400 Passagiere ohne Symptome an Bord eines anderen Schiffes, der Rotterdam gebracht.