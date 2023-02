STORY: Prachuap Khiri Khan, Thailand Kampfkunst in Präzision 3.660 Muay-Thai-Boxer üben gemeinsam Ein neuer Weltrekord für's Guinness-Buch Geübt wird der traditionelle Tanz "Wai Khru Ram Muay" Lehrern und Ahnen wird damit vor dem Kampf Respekt gezollt Am 6. Februar ist "Muay-Thai-Tag" in Thailand

