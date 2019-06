Massentourismus am Mount Everest in Nepal. Auch am und auf dem höchsten Berg der Welt hinterlassen Touristen ihren Abfall - und der wurde nun, zumindest teilweise, eingesammelt. In einer Aufräumaktion haben Mitarbeiter der "Mount Everest Cleanup Campaign" elf Tonnen Müll zu Tal gebracht, teilweise jahrzehntealt, darunter leere Sauerstoffflaschen, zerfetzte Zelte, kaputte Leitern und menschliche Exkremente. Die Vermüllung der Landschaft ist Nepal ein Dorn im Auge, ist der Tourismus - mehr noch die Everestbesteigungen - doch Haupteinnahmequelle des Landes. Der Vorsitzende eines staatlichen Komitees zur Kontrolle von Umweltverschmutzung forderte am Mittwoch eine Beschränkung der Aufstiege pro Jahr. Die Vermüllung des Bergs sei mittlerweile bis auf 800 Meter über dem Basiscamp gestiegen. Auch vier Körper verstorbener Bergsteiger wurden geborgen. Viele weitere Leichen liegen an den Hängen des 8850 Meter hohen Bergs unter Eis und Schnee begraben - zusammen mit vielen Tonnen Abfall. Erst wenn im Sommer die Sonne das Eis schmelzen lässt, kommen sie zum Vorschein. Etwa 300 Menschen sollen bisher beim Auf- oder Abstieg gestorben sein. Erst im Mai waren neun Bergsteiger auf nepalesischem Gebiet ums Leben gekommen. Auf tibetischer Seite verschwanden zwei weitere. Es war bisher die tödlichste Saison seit 2015.