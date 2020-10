HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin: "Wir sind jetzt wohl wieder in dieser Situation, wo wir schnell sein müssen, um die Situation noch beherrschen zu können. Deswegen kommt es zu diesen Maßnahmen. Und ich bin optimistisch, dass wir es mit den Regeln, die die Politik setzt, mit verschärften Kontrollmöglichkeiten, die wir nutzen, aber natürlich auch wieder mit mehr Eigenverantwortung, dass wir es wieder möglich machen können, die Zahlen zu beherrschen. Und weitere einschneidende Maßnahmen dann damit auch zu verhindern. Und insofern will ich das auch eben abschließend nochmal sagen Wir haben es wirklich gemeinsam und wir haben es selbst in der Hand, wie es sich weiterentwickelt. Wir sehen auch bei europäischen Nachbarn, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Zahlen unten bleiben. Sie können wieder nach oben gehen. Wir wollen und wir müssen alle miteinander einen Lockdown verhindern. Ich denke, das ist unser gemeinsamer Anspruch, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Ich betone das immer wieder. Es wäre dramatisch für die deutsche Wirtschaft, wenn es dazu kommt, noch einmal kommt, sondern auch vor allen Dingen aus sozialen Gründen. Sich wieder über Monate gar nicht begegnen zu können, keine Versammlung, keine Veranstaltung haben zu können. Das macht etwas mit einer Gesellschaft und hat große soziale Auswirkungen. Also vor diesem Hintergrund ist das nochmal mein dringender Appell, gerade auch in die Community der 20 bis 40-Jährigen in den Großstädten jetzt zu erkennen, dass es tatsächlich nicht die Zeit des Feierns ist und die Zeit des unbedachten Zusammenkommens. Sondern dass es gerade auf diese 20 bis 40-Jährigen jetzt auch wieder ankommt. Andere, insbesondere auch wieder Ältere, zu schützen. Und zu verhindern, dass die Infektionszahlen explodieren."

