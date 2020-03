Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. MIT O-TÖNEN VON BERLINS REGIERENDEM BÜRGERMEISTER MICHAEL MÜLLER (SPD) "Es wird in Berlin auch zu einer Einschränkung, zu einer Reduzierung des Schulbetriebes kommen, auch zu einer Einschränkungen des Kitabetriebes. Was uns natürlich besonders wichtig ist, dass wir gleichwohl ein Notsystem aufrecht erhalten für die Versorgung der Kinder, so, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir auch dringend an ihrem Arbeitsplatz brauchen zur Aufrechterhaltung auch der lebensnotwendigen Systeme in dieser Stadt, dass wir für diese Kinder dieser Mitarbeiter eben auch eine gute Versorgung anbieten können... Es wird nicht von heute auf morgen eine Einschränkung oder Aufgabe des ÖPNV geben. Auch der ÖPNV ist eine lebenswichtig Grundlage für das Funktionieren einer Stadt... Ich habe eben gesagt, dass alle Veranstaltungen oder Zusammenkünfte, die nicht dringend nötig sind, wie zum Beispiel Senatssitzungen, jetzt eingeschränkt und verboten werden. Wir haben das heute miteinander diskutiert und auch diesen politischen Beschluss gefasst. Das ganze wird dann auch in den nächsten Tagen noch mal mit den entsprechenden Verordnungen untersetzt werden. Aber es ist ganz klar, noch mal, diese Begegnungsmöglichkeiten, auch im Kulturbereich, leider, müssen eingeschränkt werden."