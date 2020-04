Demonstrieren in Zeiten der Corona-Krise. Gar nicht so einfach seit der Verhängung der strengen Ausgangsbeschränkungen unter anderem in Bayern. Das musste auch Thomas Prudlo, Vorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei München feststellen. "Wir mussten vor das Verwaltungsgericht gehen. Der hat uns Recht gegeben und normalerweise hält sich dann jede Verwaltung dran, an das Urteil des Verwaltungsgerichts. Und um 11.00 Uhr haben wir dann nochmal einen Ablehnungsbescheid bekommen und haben in einem Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof, der höchsten Instanz, um kurz vor 12.00 Uhr nochmal Recht bekommen. Da bin ich sehr dankbar, dass die höchste Instanz nun entschieden hat. Das heißt, in ganz Bayern wird es jetzt möglich sein, kleine Versammlungen wieder durchzuführen." Die 12 Teilnehmer protestierten dann schließlich doch am Freitag Mittag für Meinungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit auch in Zeiten von Corona. Sowohl die Veranstalter als auch die Polizei kontrollierten die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.