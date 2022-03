STORY: Menschenkette in München. Rund 2000 Demonstrierende stellten so eine Verbindung her zwsichen dem russischen und dem ukrainischen Generalkonsulat. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration friedlich. "Jede Art von Krieg verachte ich. Da möchte ich unbedingt ein Zeichen setzen. Ich finde, man hat Putin viel zu lange hofiert. Seit 20 Jahren versucht der Westen, ihn ruhigzustellen, damit er sich nicht aufregt und damit muss jetzt einfach mal Schluss sein." "Ich finde es total scheiße, was die Russen machen und was Putin macht. Er ist ein Mörder." "Seit Jahrzehnten unterstützen wir das Verhalten eines Despoten. Wir machen uns im Westen so abhängig und ich verstehe Wirtschaft hin oder her. Der Preis dafür war definitiv zu hoch und das haben wir zu spät gesehen. Das geht einfach nicht." Auf Plakaten stellten die Teilnehmenden dem russischen Präsidenten Putin wegen des Einmarsches in die Ukraine eine Anklage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag in Aussicht.

